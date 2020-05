Eine kurze Geschichte über… Das Alte Ägypten

Was war das Geheimnis dieser einzigartigen "Erfolgsstory"? Welche Bedeutung hatte der Totenkult? Mirko Drotschmann geht auf Spurensuche in ägyptischen Museen, trifft Mumienforscher und ist dabei, wenn Ingenieure an der Uni Kassel eine geniale Technik entschlüsseln, die für den Bau der Pyramiden genutzt wurde. Computeranimationen zeigen, wie die Pyramiden von Gizeh zur Zeit der Erbauung ausgesehen haben und welche Geheimnisse noch heute in ihrem Inneren verborgen sind.