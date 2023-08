Von den Bergen der Alpen bis nach Helgoland in der Nordsee bahnt sich das Wasser in unzähligen Flüssen seinen Weg. Jasmina Neudecker erfährt, wie nützlich reißendes Wasser sein kann: In der Partnachklamm empfindet sie die Arbeit der Trifter wie vor mehr als 100 Jahren nach. Mit der unbändigen Kraft des Wassers wurden so bis in die 1960er Jahre Baumstämme ins Tal transportiert.