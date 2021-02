Bei großen Naturkatastrophen denken wir meist nicht an unsere Heimat. Aber übersehen wir da womöglich eine echte Gefahr? Der größte See in Rheinland-Pfalz, der Laacher See, wirkt eigentlich ganz idyllisch. Nur ist er kein normaler Badesee, sondern ein riesiger Vulkankrater und das mitten in Deutschland.