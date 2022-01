Faszination Erde: Irland – die magische Insel

Was man hier eher nicht erwarten würde: Das Meer vor der irischen Küste ist ein Hotspot der Haiforschung. Dirk Steffens trifft den australischen Forscher Nicholas Payne, der hier schon mehr als 30 verschiedenen Haiarten begegnet ist, darunter einem wahren Giganten, dem Riesenhai. Diese Haiart kann so groß werden wie ein Linienbus – doppelt so groß wie der Weiße Hai. Im Gegensatz zu dem berüchtigten Jäger ist der Riesenhai absolut harmlos. Er ernährt sich von Unmengen an Plankton. Die Kleinstlebewesen gedeihen in den Meeren rund um Irland so üppig, weil das warme Wasser des Golfstroms vor der Küste auf kalte Wassermassen trifft und es dadurch zu einer ständigen Umwälzung der Wassermassen kommt. Von dem reich gedeckten Buffet wird ein Fünftel der weltweiten Population der Riesenhaie im Sommer angezogen. Bei ihnen haben Payne und seine Kolleg*innen vor Kurzem ein erstaunliches Verhalten entdeckt.