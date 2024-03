Faszination Erde: Gabun - Afrikas letztes Paradies?

Im Forschercamp Ozouga arbeiten Forschende der Universität Osnabrück mit wildlebenden Schimpansen.

Quelle: ZDF/Oliver Roetz

Hannah Emde besucht das Forschercamp Ozouga im Loango Nationalpark. Doch bevor sie sich den Affen nähern darf, ist für sie und ihr Team erst mal Quarantäne angesagt. Denn Schimpansen sind so eng mit den Menschen verwandt, dass wir unsere Krankheiten an sie übertragen könnten. Fünf entbehrungsreiche Tage lang musste das Team in einer verfallenen Lodge ohne Strom und fließend Wasser aushalten. Doch selbst in dieser Zeit erlebt Hannah Emde spannende Begegnungen mit den Tieren der Wildnis.



Doch der Höhepunkt bleibt das Treffen mit den Menschenaffen. Schaut man einem Schimpansen in die Augen, wirkt es fast so wie der Blick in einen Spiegel. Wie ähnlich sind uns diese Tiere wirklich? Zusammen mit dem Primatologen Dr. Tobias Deschner kann Hannah Emde die Bemühungen der Forschenden, dieses Rätsel zu lösen, hautnah miterleben. Sie beobachtet, wie Schimpansen raffinerte Techniken anwenden, um beispielsweise an das Fleisch von Schildkröten zu gelangen. Sie studiert den Werkzeuggebrauch der Affen und nähert sich einer verblüffenden Frage: Sind Schimpansen sogar in der Lage, Heilmittel zu erkennen und anzuwenden? Schimpansen als Mediziner?