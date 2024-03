Hannah Emde erklimmt einen Urwaldriesen auf der Suche nach Gibbons. Mit diesen Menschenaffen verbindet sie eine besondere Geschichte.

Auf der Suche nach Gibbons erklimmt Hannah Emde einen Urwaldriesen. Die Menschenaffen verbringen ihr gesamtes Leben in den Baumkronen. Seit sie bei ihrer Arbeit als Wildtierärztin auf Borneo ein verwaistes Gibbon-Baby fand, liegen ihr diese Tiere besonders am Herzen. Der Dschungel erzählt davon, wie Thailand war, bevor der Mensch hierherkam. Doch wo statt Baumriesen Hochhäuser in die Höhe wachsen, muss die Wildnis weichen – oder Wege finden, die Stadt zu erobern.



In Bangkoks Vorgärten sind Schlangen, sogar giftige, keine Seltenheit. Hannah Emde geht mit einem thailändischen Feuerwehrmann auf Schlangenjagd. In einem Vorgarten geht ihnen eine mehr als zwei Meter lange Python ins Netz. Doch statt sie zu töten, wird die Würgeschlange unweit der Stadt wieder freigelassen. Hier zeigt sich die besondere Beziehung Thailands zu seinen tierischen Bewohnern. Die Thailänder sind zum größten Teil Buddhisten. Ihr Glaube lehrt sie, alle Lebewesen zu achten.