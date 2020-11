Geheimnis Saudi-Arabien

Ruud Koopmans, Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und Gewalt, München 2020.



Ruud Koopmans verfolgt in seinem Buch die Frage, wie eine Gemeinschaft, die nach dem Tode Mohammeds im 7. Jahrhundert A.D. nicht nur große Teile der westlichen Welt eroberte, sondern sich auch auf dem Gebiet der Wissenschaft auf höchste Höhen empor schwang, so sehr verändern konnte. Seine These: Fortschritt bedarf Anpassung und Veränderung, die im Islam aber nur bedingt möglich ist. Die Stagnation in der islamischen Welt ist durch den Aufstieg des islamischen Fundamentalismus bedingt. Dieser wiederum sieht die Grundlage der Krise in der islamischen Welt nicht im Fortschritt der westlichen Welt, sondern darin, dass sich die islamische Welt vom ursprünglichen Islam entfernt hat. Heilung verspricht entsprechend nur die Rückkehr zu den Anfängen, als das Gesetz der Scharia, das Nichtmuslime heute als antiquiert und archaisch ansehen, eine Rechtssicherheit bot, wie man sie in der frühen islamischen Welt nirgendwo sonst finden konnte.



Viele islamische Länder haben nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, aber auch seit den 1970er Jahren einen augenfälligen Wandel durchlaufen. Kemal Atatürk wandte sich demonstrativ gegen das islamische Erbe und setzte sich für einen säkularen Staat in der Türkei ein. Der Shah von Persien erließ nicht nur ein Kopftuchverbot, sondern ein generelles Verbot für traditionelle islamische Kopfbedeckungen. Istanbul, Kairo, Teheran und Karachi waren damals kulturell gesehen freie, weltoffene Städte. Allgemeine Menschenrechte oder die Demokratie hielten jedoch keinen Einzug. Nicht zuletzt deshalb sind religiöse Intoleranz und Fanatismus in all diesen Ländern in der jüngeren Vergangenheit erheblich gestiegen. Aber warum herrscht in den meisten muslimischen Ländern ein Mangel an Demokratie und Wohlstand, wohingegen es oft ein Übermaß an Gewalt gibt, genau die Faktoren, die Menschen dazu bringen ihre Heimat zu verlassen und anderswo ihr Glück zu suchen, wo vielleicht die Religion mit dazu beiträgt, dass sie sich nicht integrieren, sei es durch ein sehr konservatives Frauenbild oder die Segregation der ganzen Gruppe?



Noch vor 50 Jahren waren Demokratien weltweit in der Minderheit, heute wird eine Mehrheit aller nichtmuslimischen Länder demokratisch regiert. Der Autor zeigt eindringlich welche Sonderstellung das Jahr 1979 für die Ausweitung des Fundamentalismus einnimmt. Es ist nicht nur das Jahr der islamischen Revolution in Persien, die den Sturz des Schah und die Ausrufung des Gottesstaates unter Ayatollah Khomeini nach sich zieht, sondern auch das des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan, der in der Folge als Geburtsstunde des globalen Dschihad angesehen werden kann, sowie der Besetzung der großen Mosche von Mekka, in deren Nachgang der Salafismus/Wahhabismus, die streng fundamentalistische Auslegung des Islam, zum weltweit prägenden Bild des Islam werden konnte. Die saudischen Herrscher erhielten damals von den Religionsgelehrten die Erlaubnis, die Große Moschee mit Waffengewalt und Unterstützung ausländischer Mächte zu stürmen. Im Gegenzug verpflichteten sie sich, die wahhabitische Lehre auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft erlaubte es Ihnen, diese Verpflichtung zu erfüllen.



Nach Ansicht des Verfassers gleicht die Verbreitung dieser Lehre einer religiösen Säuberung der islamischen Welt, die sie in eine kulturelle Wüste verwandelt. Er formuliert die These, dass nicht der Islam, sondern seine fundamentalistische Interpretation die Wurzel der Krise ist, in die die islamische Welt in den letzten fünfzig Jahren immer tiefer gesunken ist. Als Argumente zieht er Fallbeispiele aus der ganzen islamischen Welt heran.



Ein Buch voll spannender Fakten und Erkenntnisse, die auch dem Laien helfen, das momentane Erscheinungsbild des Islam zu verstehen.