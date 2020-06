Mythos Frankenstein

Mary Shelley war erst 17 Jahre alt, als sie die ersten Zeilen von „Frankenstein“ zu Papier brachte. Ihr Leben war bis dahin ungestüm verlaufen und es sollte tragisch enden.



Ihre Eltern, Mary Wollstonecraft und William Godwin, waren radikale politische Denker und hatten es zu beträchtlichem literarischem Ansehen gebracht. Tochter Mary kommt am 30. August 1797 in London zur Welt. Ihre Mutter lernt sie allerdings nie kennen, Mary Wollstonecraft stirbt wenige Tage nach der Geburt am Kindbettfieber. Schon als Kind ist Mary wissbegierig, ihre Lieblingsbeschäftigung ist Geschichtenschreiben. Mit 17 trifft sie im Haus ihres Vaters den 22 Jahre alten Dichter Percy Bysshe Shelley. Shelley ist unglücklich verheiratet und verliebt sich sofort in Mary: „Allein schon ihre bloßen Bewegungen und ihre Stimme offenbarten mir den besonderen Liebreiz von Marys Wesen. Sie ist sanft und zart und dennoch glühender Empörung und Hass sehr wohl fähig.“ Wenige Wochen später brennen die beiden nach Frankreich durch, kehren aber nach sechs Wochen wieder nach England zurück. Mary ist schwanger, doch das Kind kommt zu früh zur Welt und stirbt zwei Wochen nach der Geburt. Auch das zweite Kind, William, im Januar 1816 geboren, lebt nur zwei Jahre. Von insgesamt fünf Kindern wird nur eines, Percy, die Mutter überleben. „Der Wunsch, die geliebten Wesen wieder zum Leben zu erwecken, mag auch Triebfeder für die Frankenstein-Idee gewesen sein“, mutmaßt der Historiker Gerd Treffer.



Trotz der privaten Tragödie unternimmt das Paar Reisen in Westeuropa und betreibt intensive literarische Studien. Im Sommer 1816 treffen sie sich in Genf mit Lord Byron in der Villa Diodati. In den stürmischen, finsteren Nächten lesen sich die Gäste deutsche Schauergeschichten vor. Als Lord Byron vorschlägt, jeder solle eine Geistergeschichte schreiben, ist auch Mary Feuer und Flamme. Sie will eine Geschichte schreiben, die den Lesern „das Blut gerinnen lässt und den Herzschlag beschleunigen würde“. Eines Nachts hat sie die Inspiration zu „Frankenstein“. Neun Monate später schließt sie den Roman ab, am 11. März 1818 wird „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ - zunächst anonym - veröffentlicht. Ihren Erfolg kann Mary nicht lange genießen, denn 1822 ertrinkt ihr Mann – Percy Shelley – bei einem Segelausflug mit einem Freund im Golf von La Spezia im Mittelmeer.



Mary bringt in den folgenden Jahren das Werk ihres Mannes heraus und schreibt Kurzgeschichten, Reiseerzählungen, Biografien und fünf weitere Romane: Valperga (1823), The Last Man (1826), The Fortunes of Perkin Warbeck (1830), Lodore (1835) und Falkner (1837). „Frankenstein“ aber ist und bleibt ihr Meisterwerk. Es ist bis heute eines der berühmtesten Romane der fantastischen Literatur. Mary Shelley stirbt am 1. Februar 1951 im Alter von 53 Jahren in London, wahrscheinlich an einem Gehirntumor.

