Orientexpress – Ein Zug schreibt Geschichte

Den "Zug der Züge", wie der Orient Express auch genannt wird, aufs Gleis zu setzen, erforderte Durchhaltewillen. Mehrmals drohte das ambitionierte Projekt zu scheitern, denn Nagelmackers stand vor der Pleite mit seiner Schlafwagengesellschaft, der damaligen Compagnie International des Wagons-Lits (CIWL). Doch er hielt beharrlich an seinem Ziel fest, Europas Metropolen mit Nachtzügen zu verbinden. Die Premierenfahrt im Jahr 1883 vom Gare de l'Est in Paris in Richtung Konstantinopel bildet die Rahmenhandlung der Doku, über eine bis zu diesem Zeitpunkt einzigartige Verbindung zwischen Orient und Okzident.