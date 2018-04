Rätselhafte Phänomene (2/2)

Karl-Wilhelm Weeber

Baiae – Stadt der hundert Genüsse, Herberge aller Laster

Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH (Mainz, 2014)



Der kleine Band von Karl Wilhelm Weeber gibt Einblicke in das Leben der Stadt Baiae bevor sie zum Teil in den Fluten des Meeres versank. Im ersten Jahrhundert v.Chr. galt der Badeort als non plus ultra unter den römischen „Ferienhaus“ Besitzern. Wer immer es sich leisten konnte, ließ sich in der malerischen Bucht eine Villa anlegen. Dazu gehörten weitläufige Gärten und ein Meerwasser-Fischteich, dessen Wasser im Idealfall zweimal täglich durch die Gezeiten aufgefrischt wurde. Den Moralisten ein Gräuel stand sie bei extravaganten Villenbesitzern hoch im Kurs – die römische Variante des Koikarpfenteiches. Die Villenbesitzer luden sich gegenseitig zu aufwändigen Gastmalen ein, bei denen weder am Essen noch am Trinken gespart wurde. Neben der Beschreibung des römischen Luxuslebens richtet Weeber besonderes Augenmerk auf die archäologischen Überreste des Kur- und Badeortes, der über Schwimmhallen Decken verfügte, deren gigantische Gewölbedecken zum Teil bis heute erhalten geblieben sind. Schon Plinius der Ältere wusste: „Nirgends sind sie (heiße Quellen) reichlicher als in der Bucht von Baiae und nirgends von so vielseitiger Heilkraft.“



Das Werk ist mit passenden Bildern bestückt, von denen man sich noch ein paar mehr gewünscht hätte. Wer einen Einblick in die römische Luxus-Badekultur im Allgemeinen und in Baiae im Speziellen inkl. antiker Quellen bekommen möchte, wird hier fündig.



Buchtipps von Heike Schmidt