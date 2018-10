Die Grenzgänger

Jedes Jahr im Herbst, wenn die Stürme den Atlantik aufpeitschen, wird der kleine portugiesische Ort Nazaré zum Anziehungspunkt für Surfer. Dort gibt es die höchsten Wellen der Welt. Über 20 Meter werden sie hoch, und es gibt nur eine Handvoll Menschen, die sie reiten können. Einer von ihnen ist ein Deutscher. Sebastian Steudtner ist Big Wave Surfer – der einzige Deutsche, der es in die Weltspitze dieser ungewöhnlichen Sportart geschafft hat. Zwei Mal hat er schon den so genannten Surf-Oscar für den Ritt auf der höchsten Welle des Jahres gewonnen, und er wird nicht müde, nach weiteren, höheren Wellen zu suchen.



In Nazaré könnte er fündig werden. Dort sorgt eine geologische Besonderheit für die haushohen Wellen. Ein Unterwasser-Canyon vor der Küste ist verantwortlich dafür. In der Einbuchtung tief unten am Meeresgrund drücken sich die Wassermassen zusammen und entladen sich vor der Küste. Wann sich die Wasserwände auftürmen, weiß man nie so genau. Es hängt von vielen Faktoren ab, ob die hohen Wellen auch an der Küste ankommen. Sebastian Steudtner muss bereit sein – immer! Schon die nächste Welle könnte alle bisherigen in ihren Schatten stellen. „Die perfekte Welle gibt es nicht“, sagt der Super-Surfer und rüstet sich für den Showdown mit den Naturgewalten. Wenn ein Sturm auf dem Atlantik braust und in Richtung portugiesische Küste zieht, ist Sebastian Steudtner in Alarmbereitschaft. Er hat ein ganzes Team um sich, das sich um die Vorbereitungen für die großen Wellentage kümmert. Die sind selten, in den Wintermonaten vielleicht ein bis zweimal im Monat.



Und Steudtner weiß nie, ob ihm die Natur nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Bereit sein ist alles! Am 11. Dezember 2014 war er schon einmal bereit. An diesem Tag wurde das portugiesische Dorf geradezu von Monsterwellen überrollt. Eine nach der anderen bäumte sich auf, und Sebastian Steudtner war mittendrin in der Wellenarena. „Ein Monstrum von einer Welle“ erwischte er damals – über 20 Meter hoch, kräftiger als alles, was er bis dahin gesurft hat. Mit rund 70 Kilometern pro Stunde raste er an diesem Tag auf dem Surfbrett den Wasserberg hinab. Es war die größte Welle der Saison.



Doch Sebastian Steudtner wird nicht müde, nach noch höheren Wellen zu suchen. Das Meer übt seit jeher eine große Faszination auf ihn aus. Schon als Kind entwickelt er seine große Leidenschaft zum Wasser. Mit neun Jahren stand er zum ersten Mal auf einem Surfbrett, mit 13 Jahren entschloss er sich, nach Hawaii zu gehen, und mit 16 ließen ihn seine Eltern ziehen. Auf Hawaii lernte er von seiner Gastfamilie das Big Wave Surfen und will seither nur eines: eins werden mit der Welle.



Dafür trainiert er jeden Tag. Surfen ist eine Sportart, die alle Aspekte der körperlichen Fitness beanspruchen. Was auf den Wellen so spielerisch aussieht, ist das Ergebnis harter, körperlicher Arbeit. Aber das ist nur ein Rezept, um den Monsterbrechern Stand zu halten. Man muss seine Instinkte schärfen, die Urgewalt Wasser lesen lernen und wissen, was im Ernstfall wichtig ist. Wenn Sebastian Steudtner von einer Welle erfasst und unter Wasser gedrückt wird, kann er wie ein Apnoe-Taucher minutenlang die Luft anhalten und den Atemreiz unterdrücken. So übersteht er so genannte Wipe-Outs unbeschadet. Unfälle halten den Big Wave Surfer aber nicht von seinem Ziel ab, noch höhere Wellen zu surfen. Die Faszination Meer ist und bleibt ungebrochen. Deshalb ist er auch da, wenn sich Ende Oktober 2015 vor Nazaré die Wellenberge zum ersten Mal in der Saison auftürmen und die Tür zu einer neuen Dimension öffnen.