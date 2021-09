Atommüll-Endlager vor unserer Haustür?

Nachdem der Salzstock in Gorleben dafür ausgeschlossen wurde, geht die Suche nach dem sichersten Ort weiter. Doch wie sicher ist sicher? Kann der Atommüll wirklich für eine Million Jahre fest vergraben werden? Geologin Thora Schubert möchte auf ihrer Spurensuche wissen, ob für das Endlager überhaupt eine gute Lösung in Sicht ist - selbst wenn es am Ende "vor unserer Haustüre" landet.