Dass Influencer*innen uns in unserem Konsum beeinflussen, ist mittlerweile fast jedem klar. 50 Prozent der 16-24-Jährigen geben in einer aktuellen Umfrage an, schon einmal etwas gekauft zu haben, was ein*e Influencer*in empfohlen hat. Doch wie sieht es in der Politik aus?