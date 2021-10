Gentechnik als Lösung für die Landwirtschaft?

Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft, die trotz Klimakrise immer mehr Menschen satt machen kann. Könnte Gentechnik hier die Lösung sein? Forschende sehen das durchaus so. Allerdings lehnen 80 Prozent der Deutschen Gentechnik in der Landwirtschaft ab, was vor allem aus dem fragwürdigen Umgang mit der Technologie von Chemiekonzernen in den 90er Jahren resultiert.