Wollen uns Dating-Apps wirklich verkuppeln? 

Swipen macht Spaß - aber helfen Tinder, Bumble & Co. wirklich, die große Liebe zu finden? Jasmina Neudecker wird auf der Suche nach ihrer Antwort überraschend in ein Spielcasino geladen - was wird sie dort erfahren?

31.05.2021 31.05.2021 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen