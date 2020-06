Unsere Wälder (3/3): Im Reich des Wassers

Petra Höfer ist am 6.Juni 2017 überraschend verstorben. Wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet. Petra hat uns wunderbare Filme geschenkt: sie zeigte uns "Deutschland von oben", flog mit den "Zugvögeln" und entführte uns in "Unsere Wälder". Eine Meisterin des Bildes war sie und eine Sprachkünstlerin erster Güte. Ihre Leidenschaft, Kreativität und Kraft haben uns so viele Jahre berührt und begeistert. Unsere Gedanken sind bei den Mitarbeitern Ihrer Firma colourFIELD und ihrem Mann Freddie Röckenhaus.



Danke Petra - für all die Jahre, in denen wir mit Dir zusammen arbeiten durften. Für Gespräche und Diskussionen, für Deine Nachgiebigkeit und Deine Hartnäckigkeit. Und für Dein strahlendes Lächeln, mit dem Du jeden Raum erfüllt hast. Du bleibst immer in unseren Herzen und ein Teil von Terra X.