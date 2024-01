Bist du harmoniesüchtig?

Mit dem Psychologen Dr. Thomas Bachmann, Konfliktforscher an der Humboldt-Universität zu Berlin, erörtert Leon Windscheid, wie sich ein besseres Streiten erlernen lässt, denn Konflikte gehören zu unserem Leben dazu. Ohne Konflikte gebe es keinen Fortschritt und keine Veränderung, so Bachmann. Die Frage sei, wie man sie löse und wie man damit umgehe. Wer immer harmoniesüchtig sei, könne nicht für seine eigenen Bedürfnisse sorgen.



In einem aufwendigen Studio-Experiment mit – nach eigenen Angaben – besonders harmoniebedürftigen Teilnehmenden will Leon Windscheid herausfinden, in welche Konflikte Menschen sich doch trauen, hineinzugehen, und wo ihre Grenzen liegen.