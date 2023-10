Das Wissen darüber, von den eigenen Eltern so schlecht behandelt worden zu sein, belastet die Brüder auch als Erwachsene noch extrem. Leon will wissen, ob und wie solche tiefen emotionalen Wunden heilen können. Auf seiner Suche nach Antworten trifft er Prof. Eva Asselmann, die den Einfluss unserer Kindheit auf unsere spätere Persönlichkeit erforscht. Emotionale Wunden, die uns unsere Eltern zufügen, können unsere Persönlichkeit massiv prägen oder sogar zu großen psychischen Problemen führen. Wie schaffen wir es trotzdem, ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben als Erwachsene zu führen? Wie kommen wir aus der Opferrolle heraus und können unseren Eltern mögliche Fehler verzeihen? Wann ist es vielleicht nötig, den Kontakt abzubrechen? Und wie schaffen wir es, uns selbst nichts schuldig zu bleiben?



In der ZDF-Reihe "Terra Xplore - Was macht Familie mit uns?" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie sehr uns das Thema Familie ein Leben lang prägt. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die mit ganz unterschiedlichen familiären Belastungen und Widerständen kämpfen und trotzdem ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen.