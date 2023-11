Kannst du das Altern aufhalten?

Jasmina begleitet die selbst ernannte Biohackerin Beate Proske einen Tag lang, um von ihr zu erfahren, mit welchen Methoden sie das Altern aufhalten will. Und um etwas davon selbst auszuprobieren. Biohacker wie Beate sind überzeugt, dass der Schlüssel zu einem jüngeren Leben in ihrer eigenen Biologie liegt. Die gilt es, zu hacken – also zu optimieren. Etwa durch Eisbaden und Intervallfasten. Beides soll den Körper kurzzeitig unter Stress setzen – und so genetische Prozesse in Gang setzen, die die Zellen verjüngen. Ob ihre Methoden Beate wirklich jünger machen, will Jasmina mithilfe eines genetischen Alterstests herausfinden.



Jasmina Neudecker begibt sich auf Spurensuche: Sie will wissen, was die Wissenschaft zu diesen Biohacking-Methoden sagt. Die Altersforscherin Dr. Hyun Ju Lee vom Altersforschungsinstitut CECAD in Köln erforscht die Langlebigkeit von Organismen und wie Kälte sich auf den Alterungsprozess auswirkt. Tatsächlich konnte sie einen verjüngenden Effekt der Kälte nachweisen – bisher allerdings nur bei Fadenwürmern.



Dr. Roberto Ripa vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns hat an einem anderen Organismus – dem Killifisch – herausgefunden, dass Fasten einen positiven Effekt aufs Altern haben kann.



Doch Jasminas Spurensuche zeigt auch: Von einfachen Antworten oder gar einer Pille gegen das Altern sind die Forschenden noch weit entfernt.