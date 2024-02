Schuldgefühle - warum sie dir helfen

Durch die Haft konnte Nico einen Kreislauf aus Drogensucht und Kriminalität durchbrechen. Schuldig fühlt er sich vor allem gegenüber seiner Familie. Sein sechsjähriger Sohn muss derzeit ohne ihn aufwachsen. Das belastet ihn.



Die Forschung weiß, dass Schuldgefühle etwas Positives haben können. Fehler einzugestehen, entlastet. Menschen fühlen sich danach in der Regel besser.



Die Entwicklungspsychologin und klinische Psychologin, Prof. Tina Malti, forscht zum Thema Moralentwicklung an der Universität Leipzig. Dabei hat sie dokumentiert, wie uns Schuldgefühle dazu bringen, Gutes zu tun. Sie seien sogar in der Lage, einen Mangel an Empathie auszugleichen. Wir versuchen, das Falsche wiedergutzumachen. Schuldgefühle machen uns sozial. Tina Malti ist überzeugt: "Wir brauchen empathischere oder schuldfähigere Zivilisationen, um die großen Probleme in der Welt angehen zu können."