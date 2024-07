Was Mannsein bedeutet, lernen wir in der Kindheit. Was Jungen und Mädchen – vermeintlich – zu Jungen und Mädchen macht, wie man sich zu verhalten habe, was man anziehen sollte. Doch was, wenn man diesen Normen nicht entspricht? Und – braucht man diese Attribute für Mann und Frau überhaupt? In einem Studioexperiment erleben 11 Menschen mit Leon, wie tief Vorurteile in uns verwurzelt sind und welchen Einfluss sie auf unseren Umgang mit anderen haben.