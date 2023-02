Bei der Gründung der Bundesrepublik 1949 ist Peter Kraus zehn Jahre alt. Vier Jahre später steht er im Kästner-Film "Das fliegende Klassenzimmer" vor der Kamera. Doch seine eigentliche Karriere macht er als Sänger. 1957 landet er mit "Tutti Frutti" seinen ersten Hit. Die Presse feiert ihn als den deutschen Elvis.



Kraus liefert in den Jahren des Wirtschaftswunders den Soundtrack des Aufbegehrens. Er bringt den Hüftschwung, Jugendlichkeit und Sexappeal in die muffigen Fünfziger und hat damit unerhörten Erfolg. Allein in den ersten vier Jahren seiner Karriere verkauft er zwölf Millionen Schallplatten, bis 1964 ist er Stammgast in den deutschen Singlecharts.



Doch Ende der 60er-Jahre erlebt er einen Karriereknick und erfindet sich neu. Er spielt in Wien Theater und geht zum Fernsehen. Mit "Bäng Bäng" bringt er die erste erfolgreiche Comedyshow auf den Bildschirm.



Seine Musikshows "8x1 in Noten" und "Hallo Peter" prägen ein Jahrzehnt lang die deutsche Fernsehunterhaltung mit. Neben der TV-Arbeit nimmt er immer wieder neue Platten auf.



In der Dokumentation kommen Peter Kraus, seine Frau Ingrid und Größen aus der Showbranche zu Wort – darunter Mary Roos und Helge Schneider, die sehr persönlich über ihre Freundschaft und ihre Zusammenarbeit mit Deutschlands Rock-'n'-Roll-Legende sprechen.