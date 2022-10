Abenteuer Autokauf

Chris und Laura M. haben einen Neuwagen bestellt. Nun erfahren sie: Der Liefertermin verzögert sich immer weiter. Zum Überbrücken der Wartezeit brauchen sie unbedingt einen günstigen fahrbaren Untersatz. Seit Wochen versuchen die zweifachen Eltern per Onlinebörse, eine Übergangslösung zu finden. Bisher ohne Erfolg. Ihre letzte Hoffnung: der Automarkt Essen. Dort werden jeden Samstag bis zu 1000 Autos zum Verkauf angeboten. Werden sie endlich einen geeigneten Wagen finden? Die "ZDF.reportage" begleitet die Suche. Mit dabei: ein professioneller Gutachter, der mit ihnen die Autos anschaut – und erklärt, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte.



Andreas Daub ist Autohändler in zweiter Generation. 2019 hat der Schwabe den Betrieb von seinem Vater übernommen. Und schlittert seither von einer Krise in die nächste: "Der Automarkt steht kopf, so was habe ich überhaupt noch nie erlebt. Auch mein Vater nicht. Absoluter Wahnsinn." Die Folge der Neuwagenknappheit: Die Gebrauchten sind heiß umkämpft, der Verkaufsparkplatz der Firma weist immer öfter Lücken auf. "Der Markt verändert sich – und wir müssen uns anpassen. Denn die Menschen brauchen Autos, das bleibt", sagt Andreas Daub.



Ludger und Martha B. aus dem Umland von Berlin haben eine dreijährige Tochter. Sie haben ein Auto, einen Hybrid-Kombi. Denn Vater Ludger muss pendeln. Sein Arbeitsweg hin und zurück sind 280 Kilometer, täglich. Jetzt soll weiterer Familienzuwachs kommen. Daher braucht auch Mutter Martha – ebenfalls berufstätig – einen eigenen Wagen oder Pkw. Zu umständlich, zu langwierig und beschwerlich sind die Wege per Bus und Bahn.



Die Idee: Er fährt mit dem Neuen – und Mutter Martha behält den Alten. Aber welcher Wagen ist der richtige? Und wann sind die Modelle lieferbar? Lohnt sich ein Elektroauto? Die "ZDF.reportage" begleitet die Familie bei der Entscheidungsfindung, bei Probefahrt und Auswahl. Wann werden sie einen neuen Wagen bekommen?



Die "ZDF.reportage" zeigt Kosten, Risiken sowie Tricks und Kniffe.