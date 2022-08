Chaos in der Ferienzeit

4000 Stellen wurden während der Coronakrise an den deutschen Flughäfen abgebaut. Weiteres Bodenpersonal ging verloren, da es sich während der Pandemie umorientiert hat. Das Ergebnis: kilometerlange Schlangen vor dem Check-in und vor der Sicherheitskontrolle.



Juliana Weil und Konstantin Waldeck aus Ludwigshafen wollen nach Griechenland in den Urlaub fliegen. Eigentlich war geplant, mit der Bahn zum Flughafen zu fahren, doch Verspätungen und die überfüllten Züge schrecken ab. Die beiden gehen auf Nummer sicher und wollen sich fahren lassen, um frühzeitig dort zu sein. Dennoch werden sie sich am Flughafen auf lange Wartezeiten einstellen müssen und bis zum Schluss in Ungewissheit sein, ob ihr Flug nicht doch noch gestrichen wird.



Sandra Saric und ihr Partner Benedikt Lowin reisen einmal quer durch Deutschland, und das mit Regionalzügen. Mit dem 9-Euro-Ticket sind sie kostengünstig unterwegs, dafür aber auch sehr lange: Neun Stunden dauert die Fahrt von Emden bis Waghäusel, viermal müssen sie umsteigen. Am Kölner Hauptbahnhof müssen sie den nächsten Zug erwischen. 17 Minuten Zeit zum Umsteigen. Schon kommt der erste Stress auf.



Das 9-Euro-Ticket füllte die Bahnen bereits an den ersten Feiertagen ins Unermessliche, doch zur Hauptreisezeit geht es drunter und drüber. Es kam schon vor, dass Reisende nicht in einen übervollen Zug einsteigen konnten. Die Fahrt Richtung Feriengebiet wird für Sandra und Benedict also zur Geduldsprobe.



Urlaubszeit ist für Gastwirt Karsten Rose eigentlich die beste Zeit des Jahres. Dann macht er den meisten Umsatz. Doch dieses Jahr fehlt ihm das Personal, um die vielen Gäste zu bedienen. 30 Stellen hat Karsten für seine Gastronomiebetriebe zuletzt ausgeschrieben – null Bewerbungen hat er bekommen. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht, denn der Markt ist leer gefegt. In seinem Terrassencafé "Seestern" musste er bereits das Angebot einschränken: Am Wochenende schließt er um 20.00 Uhr, unter der Woche sogar um 18.00 Uhr. Karsten würde seinen Gästen gern anbieten, länger zu bleiben, denn gerade in den warmen Sommerwochen würden diese gern bis 22.00 Uhr draußen sitzen.



Eine "ZDF.reportage" über mehr Urlaubsfrust als Urlaubslust.