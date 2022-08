Der Schwarzwald - Tannen, Tradition, Touristen

Ewald Dießlin in Todtnau kämpft seit Jahren gegen den Motorradlärm. "Im Sommer haben wir an einem Tag über 950 Motorräder gezählt. Vor allem die Raser und Biker mit getunten Motorrädern sind das Problem." Denn durch die besondere Akustik, der Kesselform des Tals, hört man die Motorradfahrer praktisch im Dauerlärm. Auch Ferdinand Dalpiaz ist total genervt. Sein Haus liegt direkt an der Hauptrennstrecke der Biker, in der kleinen Gemeinde Todtnau. "Vor allem im Garten ist es schlimm, man kann einfach nicht draußen sitzen, der Lärm ist extrem." Bikerspaß und Wohnidylle – ein scheinbar unlösbarer Konflikt.



Trekking im Schwarzwald ist voll im Trend. Familie Kriwan aus Möglingen freut sich auf eine Tour in der abgeschiedenen Natur. Christian und Stefanie sind begeisterte Sportler und wollen gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn Lars von Freudenstadt bis ins Camp Loßburg wandern. In den letzten Jahren sind insgesamt sieben Trekking-Camps im Nationalparkgebiet entstanden, die von Mai bis Oktober geöffnet sind. Erreichbar sind sie nur zu Fuß, mit Etappen zwischen 10 und 20 Kilometern. Eine Herausforderung für Familie Kriwan.



Kuckucksuhren und der Schwarzwald, das gehört einfach zusammen. Bei der Schonacher Manufaktur Rombach und Haas geht man dabei aber neue Wege: Sie will Tradition und Moderne verbinden. Selina und Andreas Kreyer sind mittlerweile die fünfte Generation, die den Traditionsbetrieb führt. 2005 haben sie sich auf moderne Uhren spezialisiert. Neben traditionellem Holz und Tannenzapfen bieten sie Kuckucksuhren in grellen Farben und ungewohnten Formen an. Damals ein großes Risiko für das Traditionsunternehmen. Doch mittlerweile werden sie für ihren Mut, Tradition und Moderne zu vereinen, weltweit gefeiert.



Kulinarik höchster Qualität gibt es im Restaurant "Hirschen" im Badischen. Chefin Douce Steiner ist die einzige Zwei-Sterneköchin Deutschlands. Aufgewachsen ist sie im Restaurant ihrer Eltern, und über die Jahre hat sie ihren eigenen Stil entwickelt. Eine leichte Küche, deren handwerklicher Ursprung in der klassischen französischen Küche liegt. Douce Steiner setzt vor allem auf Fisch, Gemüse, Kräuter und leichte Fonds. Auch ihr Mann ist Koch, und so geht es bei Steiners eigentlich immer irgendwie ums Essen und Trinken.



Eine "ZDF.reportage" aus dem Schwarzwald, wie die meisten Deutschen ihn kaum kennen.