Die Weihnachtsmacher

Die Vorbereitungen aufs Fest beginnen für Walter Heiselbetz aus Nürnberg schon Monate vor der Adventszeit. "Hier in der Fabrik ist eigentlich fast das ganze Jahr über Weihnachten", erzählt er. Als Lebkuchenbäcker ist er für das unangefochtene Lieblingsweihnachtsgebäck der Deutschen zuständig. Rund 87.590 Tonnen Lebkuchen, Honigkuchen und Printen wurden 2022 in Deutschland produziert. Ein schweißtreibender Job: heiße Öfen, schwere Teigkübel. Jetzt, kurz vor Weihnachten, backen die Lebkuchenbäcker um Walter Heiselbetz im Dreischichtbetrieb.



Rund um den Weihnachtsbaum dreht sich alles bei Oliver Fabig aus Hildesheim. Doch statt Naturbäume vermietet er komplett geschmückte, täuschend echt aussehende Plastikweihnachtsbäume an seine Kundschaft. Denn der Plastikbaum liegt im Trend. 24 Prozent der Deutschen wollten sich schon 2022 einen unechten Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen. In Fabigs Lagerhalle stapeln sich Kugeln, Deko, Lichterketten. Vom klassischen Rot-Gold bis hin zum Leopardenlook oder Froschdesign. Und umweltschonend sei das Ganze auch noch, sagt Oliver Fabig. "So ein Baum wird immer wieder genutzt, nichts landet im Müll. Bei uns gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Man muss den Lieblingsbaum aus Plastik nur früh genug ordern!"



Weihnachten ist aber nicht für alle ein fröhliches Fest. Viele Familien in Deutschland können sich Weihnachten schlichtweg nicht leisten. Bei vielen reicht es kaum für einen geschmückten Baum, ein leckeres Weihnachtsessen oder für Geschenke. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht. Um armen Kindern und Jugendlichen an Weihnachten eine Freude zu bereiten, packen Bianca Sommerfeld und die Mitarbeiter vom Berliner SchutzengelWerk rund 2000 Geschenketüten mit rund 16.000 Artikeln: Bücher, Spielsachen, Kuscheltiere und Süßigkeiten. Für viele Kinder sind die prall gefüllten Tüten das einzige Geschenk, das sie am Heiligabend bekommen.



Eine "ZDF.reportage" über Menschen, die Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres machen.