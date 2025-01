Frauen in der Armutsfalle

Studentin Laura Stuhldreier will gar nicht erst in eine solche Situation kommen. "Wenn's um die eigenen Finanzen geht, sollte jede Frau selbst aktiv werden", findet die 22-Jährige. Jeden Monat legt sie kleinste Beträge ihres Studentenbudgets in Aktien an. Was erstmal nach sehr wenig aussieht rechnet sich langfristig sehr wohl.