Kirmes, Karussell und Riesenrad

Das Schützenfest in Hannover ist das größte Schützenfest der Welt. Familie Burghard wird dieses Jahr ihr Riesenrad dort aufstellen. Seit über 140 Jahren im Riesenradgeschäft, sehen Michael und Susanne Burghard oft monatelang nicht ihr Zuhause in Dortmund. "Wir sind auf der Kirmes groß geworden." Auch Sohn Michael Jr. ist fest im Familienunternehmen integriert. "Und die siebte Generation ist auch schon unterwegs!" Der 24-Jährige erwartet in wenigen Wochen Nachwuchs.



Michael Burghard ist mit Leib und Seele Schausteller, aber er ist dieser Tage mächtig frustriert: "Wir reglementieren in Deutschland alles kaputt", sagt er. "Die Schraube muss dringend ein Stück zurückgedreht werden." Auch klagt er über hohe Gebühren und Kostendruck. Durch gestiegene Lohnkosten sei auch das Auf- und Abbauen in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. "Das bedeutet für uns, dass sich manche kleinere Volksfeste gar nicht mehr lohnen."