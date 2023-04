Parkplatzstress und Abschleppfrust

In Frankfurt ist die Parkplatznot groß. Kaum Parkplätze sind in der Bankenmetropole zu finden. Das Ordnungsamt hat daher alle Hände voll zu tun. Gerade haben sie einen Transporter entdeckt, der direkt vor einer Feuerwehreinfahrt parkt. Von dem Fahrer ist weit und breit keine Spur zu sehen. "Das passiert uns eigentlich täglich. Den Leuten ist gar nicht bewusst, wie gefährlich das ist. Was, wenn es da drinnen jetzt brennt und die Feuerwehr nicht durchkommt? Nicht auszumalen." Um der Lage Herr zu werden, hat sich die Stadt Frankfurt eine besondere Lösung überlegt. In der Nähe des Flughafens wurden 56 Parkplätze mit Sensoren ausgestattet. Steht ein Auto länger als die erlaubten 60 Minuten auf der Parkfläche, wird automatisch per App ein Kontrolleur gerufen, der ein Knöllchen ausstellt. So wird verhindert, dass Reisende ihre Autos dort abstellen und in Urlaub fliegen. Somit wird die Parkplatznot in dem Viertel deutlich geringer.



Die vielen Parksünder bescheren den Abschleppdiensten Dauerschichten. Rund 200 Aufträge landen bei Inhaber Werner Eichenseher in München täglich auf dem Tisch. 24 Stunden, sieben Tage die Woche läuft sein Betrieb. Ob geplatzter Reifen, ein Lkw, der im Graben liegt, oder ein widerrechtlich geparktes Auto. Parksünder abschleppen ist Alltag für Werner Eichenseher und sein Team. "Wir schleppen rund 30 Falschparker täglich ab. Und da ist echt alles dabei. Vom Kleinwagen über den riesigen SUV bis hin zum Luxusschlitten. Und das Parkverhalten wird immer dreister."



Eine "ZDF.reportage" über Parkplatzmangel und Abschleppärger