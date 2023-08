Armee der Zukunft - Drohnen und autonome Waffen

Symbolbild: Viele Kampfdrohnen, darunter die sogenannten Kamikaze-Drohnen, finden ihre Ziele per GPS und verharren in der Luft, bis ihnen per Fernsteuerung der Befehl zur Detonation gegeben wird.

Quelle: ZDF/NZZ

Sie sind handlich, vergleichsweise billig und extrem tödlich: Seit dem Afghanistankrieg kommen einzelne Kampfdrohnen systematisch zum Einsatz – heute werden sie, wie etwa in der Ukraine, in Schwärmen abgeschossen.



Diese unbemannten Flugobjekte sind dank künstlicher Intelligenz hoch entwickelt, tragen Sprengstoff und können präzise gesteuert werden. So erreichen die tödlichen Geschosse andere Ziele, als es Soldaten möglich ist. Mittels eingebauter GPS-Empfänger können die Drohnen ihre Ziele autonom ansteuern und eine Zeit lang in der Luft schwirren – bis Soldaten ihnen per Fernsteuerung das Kommando zur Detonation geben.