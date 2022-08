Was hat es mit der sagenhaften versunkenen Stadt Kanopus auf sich – ist sie nur eine Legende, oder gab es sie einst wirklich? Was trug sich wirklich beim Kampf um Burnswark Hill zu, den die Römer mit vermeintlichen Geheimwaffen für sich entschieden? Und was ist der Grund für die unnatürlich deformierten Totenköpfe, die Archäologen auf einem alten römischen Friedhof in Ungarn entdecken? In der siebten Staffel der Reihe "Treasures Decoded" gehen Forscherteams diesen und anderen Rätseln der Weltgeschichte auf den Grund.