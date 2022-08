Das antike Kanopus galt als heilige Stadt. Hier wurden Zeremonien zu Ehren von Osiris abgehalten.

Über Jahrhunderte hinweg ist Kanopus eine lebendige Metropole und ein bedeutender Handelshafen. Alte Ägypter, Ptolemäer, Römer und römische Christen prägen Kanopus auf unterschiedliche Weise. Anhand zahlreicher historischer Funde – Gebäude, Statuen, Schmuck und kostbare Artefakte – rekonstruieren Archäologinnen und Archäologen die wechselvolle Geschichte dieser Stadt. Sie stoßen auf einen gewaltigen altägyptischen Tempel, so groß wie ein Fußballfeld. Hier haben die alten Ägypter die in Quellen überlieferten Osiris-Mysterien gefeiert – eine heilige Prozession zu Ehren ihres Totengottes. Auch Kleopatra nahm daran teil.



Nach 30 vor Christus dringen Römer in Ägypten ein und übernehmen Kanopus. Kaiser Hadrian ist so fasziniert von der Stadt, dass er sich in seiner Villa Hadriana in Tivoli eine Miniaturausgabe davon bauen lässt. Unter den Römern wandelt sich Kanopus in eine Stadt des Vergnügens und gilt heute als das "Saint Tropez der Antike". Als die Römer zum Christentum übergehen, zerstören sie Tempel, Statuen und Artefakte und erbauen Klöster, Schreine und Kirchen. Bei einem schweren Erdbeben versinkt Kanopus im Meer. Jahrhunderte später entdecken Unterwasser-Forscherinnen und -Forscher Teile dieser sagenhaften versunkenen Stadt.