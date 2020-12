Bandenkrieg in Honduras

Die jungen Männer waren vor den Kriegen in ihren Heimatländern in die Vereinigten Staaten geflohen. Die USA unterstützten und finanzierten im Rahmen der Reagan-Doktrin diese Kriege, da man eine Ausbreitung des Kommunismus in den zentralamerikanischen Ländern befürchtete.



Seit den 1990er-Jahren wird die nachgewachsene Generation der kriminellen Bandenmitglieder abgeschoben - in ihre "Herkunftsländer", wie es im Sprachgebrauch der US-amerikanischen Regierung heißt. Dabei sind die meisten von ihnen in den USA geboren oder lebten dort von Kindesbeinen an.