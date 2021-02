Bauplan des Bösen: Francisco Franco

Innenpolitisch verfolgt Franco nur ein Ziel: die Vernichtung der spanischen Linken. In seinen ersten Herrschaftsjahren lässt er Hunderttausende vermeintliche und tatsächliche Gegner hinrichten und mehr als eine Million in Konzentrationslagern internieren.



Als junger Armee-Offizier wird Franco nach Marokko in den Kolonialkrieg geschickt. Hier lernt er brutalste Kriegsführung, sie wird seine gesamte Karriere kennzeichnen.