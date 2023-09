Während ihrer Zeit im Gefängnis verführt Susan Smith mehrere Vollzugsbeamte.

Quelle: ZDF/Osmano Tello

Nachdem sich die Mutter zunehmend in Widersprüchen verstrickt, kommen die Ermittler der schrecklichen Wahrheit auf die Spur. Susan Smith hat den Wagen mit ihren beiden Söhnen in einem See versenkt. Für ihre grausame Tat wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt.



Susan Smith verbringt ihre Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt für Frauen in South Carolina. Dort versucht sie, sich Vorteile zu verschaffen, indem sie mehrere Vollzugsbeamte verführt. Als die Affären auffliegen, werden die Beamten selbst zu Angeklagten.



Zeitzeugen, ehemalige Wärter und Gerichtsbeamte versuchen, die Motive von Susan Smith zu ermitteln und zeichnen dabei das verstörende Porträt einer jungen Frau, die den Suizid ihres Vaters und den Missbrauch durch den Stiefvater anscheinend nie verwunden hat.