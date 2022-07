Bundeswehr-Einsatz in Mali

Was also bringt da noch der Einsatz der deutschen Bundeswehr? Und was droht den Soldaten, wenn er beendet wird? Was ist wichtiger, das deutsche Interesse an einem halbwegs stabilen Westafrika und der Schutz der Bevölkerung, oder die Achtung und Durchsetzung von demokratischen Grundsätzen gegenüber einer Putschregierung. Wie lange darf - oder muss - man also mit Putschisten zusammenarbeiten, und dafür das Leben deutscher Bundeswehrkräfte riskieren? In der Dokumentation wird dieses Dilemma für die Bundesregierung herausgearbeitet und die deutsche Strategie hinterfragt.