Burgen - Steinerne Macht: Meister und Maurer

Im 11. Jahrhundert beginnt die Blütezeit der Burg in Europa. In England braucht Wilhelm der Eroberer schnell ein Netz von befestigten Stützpunkten, um sein neues Reich zu beherrschen. Auch seine Gegner rüsten auf. Wales wird zum Landstrich mit der höchsten Burgendichte der Welt. In der Normandie übernimmt Richard Löwenherz persönlich die Bauleitung für seine "Wunderburg" - in nur zwei Jahren entsteht das legendäre Château Gaillard. Wie haben es die Baumeister geschafft, in kürzester Zeit einige der schönsten und stabilsten Bauwerke der Zeit zu schaffen?