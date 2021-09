Das Nazi-Erbe - Trauma, Schuld, Verantwortung

Maria Holzgrewe mit Familienfotos, die ihren Urgroßvater Wilhelm Dreimann zeigen – darunter auch ein Bild mit seiner Tochter. Dreimann wurde von den Häftlingen "Henker von Neuengamme" genannt, da er Hinrichtungen gerne eigenhändig durchführte.

Quelle: ZDF/Thomas Bresinsky

Walter Chmielewski sagt sich als Sohn des Lagerkommandanten von Gusen von seinem Vater los. Der SS-Mann war für den Mord an Hunderten Häftlingen verantwortlich. Hanna Veiler, Mitglied der Jüdischen Studierendenunion Württemberg und Aktivistin, hat viele Fragen an ihn. Sie kann nicht glauben, dass Chmielewski vom wahren Ausmaß der Verbrechen seines Vaters nichts wusste. Gemeinsam gehen sie in Österreich auf Spurensuche.



Maria Holzgrewes Familie entdeckt im Internet, dass ihr Urgroßvater Wilhelm Dreimann ein NS-Verbrecher ist, der selbst vor dem Mord an Kindern nicht zurückgeschreckt ist. Heute sucht die junge Lehrerin den offenen Dialog und klärt über die Taten ihres Vorfahren auf.