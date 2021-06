Die harte Welt des Sumo - Kalorien, Drill, Skandale

Im heiligen Sumo-Ring bleiben die Männer unter sich. Frauen ist der Zugang verboten. Denn sie gelten als "unrein".

Quelle: ZDF/Benoît Chaumont, Nova prod, 2021

Es ist der einzige Sport der Welt, bei dem die männlichen Athleten rund um die Uhr zusammenleben. Ihr Alltag ist streng geregelt. Viele Sumo-Schüler dürfen ihre Eltern oft jahrelang nicht sehen. Frauen haben keinen Zugang in diese Welt, denn sie gelten als unrein.



2018 wird dieses Verbot auf die Spitze getrieben, als weibliche Nothelferinnen, die ein Schlaganfallopfer wiederbeleben wollen, aus dem Ring verwiesen werden. Im Unterschied zu diesem Fall werden die meisten Skandale vertuscht. 2007 wird ein 17-jähriger Schüler in einer Sumo-Schule - einem sogenannten Stall - nach einem Fluchtversuch zu Tode geprügelt. Erst bei der zweiten Untersuchung kommt die Wahrheit ans Licht. Diese Dokumentation gibt Einblick in die verschlossene und frauenfeindliche Welt des Sumo.