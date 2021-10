Die Straßengangs von Paris - Jung, arm, brutal

Bandenkriege werden in Frankreich zu einem immer größeren Problem. Im Großraum Paris sterben Anfang 2021 in Essonne bei Revierkämpfen zwei 14- und 15-Jährige. In den Kleinstädten Massy und Épinay-sous-Sénart bekriegen sich Jugendgangs aus benachbarten Vierteln. Längst sind es nicht nur Schlägereien, auch gefährliche Waffen wie Feuerwerksmörser kommen zum Einsatz. Die Gewalt nimmt zu und versetzt die Bevölkerung vor Ort in Angst. Was ist die Ursache für all die Gewalt?