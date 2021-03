Drogenszene Paris - Crack und das Elend

Vor allem in den Banlieues der Hauptstadt steigt die Zahl der Cracksüchtigen in den vergangenen Jahren sprunghaft an. Der Verkauf und Konsum finden überwiegend auf der Straße statt. Wer einmal von der Droge abhängig ist, kommt nur schwer wieder davon los.



Cracksüchtige haben nur ein Ziel: ihre nächste Dosis. Entsprechend wächst die Beschaffungskriminalität in den Pariser Stadtvierteln. Sobald Drogenfahnder einen Dealer aus dem Verkehr ziehen, übernimmt schon der nächste. Drogenhandel und -konsum finden längst in aller Öffentlichkeit statt. Die Bewohner betroffener Bezirke sind so machtlos wie die Familienangehörigen der Süchtigen. Und alle Maßnahmen der städtischen Behörden scheinen wirkungslos im Kampf gegen das Crackproblem in der Metropole.