Enslaved - Auf den Spuren des Sklavenhandels: Schweres Erbe

Simcha Jacobovici, Samuel L. Jackson und Afua Hirsch betrachten eine Papierrolle auf einem Tisch in einer Bibliothek.

Quelle: ZDF/Gareth Gatrell

Im zentralafrikanischen Gabun wird der US-Schauspieler vom König und von den Stammesältesten in den Benga-Stamm aufgenommen. Die Entschlüsselungen der DNS sind nur ein Puzzleteil bei der Aufarbeitung eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte.



In dieser Folge untersuchen Hollywoodstar Samuel L. Jackson und die Journalistin Afua Hirsch die Petitionen, Bücher und Bemühungen von Aktivisten, die zum Ende des 400 Jahre währenden Sklavenhandels führten. Der einst scheinbar unaufhaltsame Handel wurde 1807 abgeschafft.



Die amerikanische Non-Profit-Organisation "Diving With a Purpose" (DWP) setzt ihre Arbeit fort, um die Geschichte der Versklavten zu erforschen und dieses verlorene Erbe wieder zusammenzusetzen. Sie reisen in eine Gemeinde in Costa Rica, um einem Team junger Taucher bei der Suche nach Beweisen für die Geschichte zu helfen, dass ihre afrikanischen Vorfahren von zwei dänischen Sklavenschiffen entkommen sind.