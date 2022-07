Ermittler! Beweise lügen nicht

Mit einem Großaufgebot suchen Taucher auch in einem Fluss nach Hinweisen auf den Jungen - ohne Erfolg. Selbst der Einsatz eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera bringt keine Ergebnisse. Die Hoffnung schwindet. Dann wird eine Leiche gefunden.



In einem zweiten Fall wird eine Frau an Heiligabend tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Aufgrund der Spurenlage am Tatort ist den Beamten sofort klar: Sabine J. wurde umgebracht. Doch gelingt es Kommissar Nohe und seinen Kollegen auch, die Täter zu überführen? Außerdem suchen die Kommissare Merkel und Sündermann in einem dritten Fall in Berlin den Mörder einer Abiturientin.



In der Doku-Serie "Ermittler!" werden Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle begleitet. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten, zeigen Tatortfotos und Polizeivideos und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.