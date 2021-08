Ermittler! Ohne Gnade

In Kehl haben es die Ermittler mit einem brutalen Frauenmörder zu tun, der als das "Phantom von Kehl" überregional bekannt wird

Quelle: ZDF/Bülent Gencdemir

Mit einer ganzen Mordserie hat es Gerhard Heck zur Jahrtausendwende zu tun. Die Menschen werden von einem Mann verunsichert, der nur das "Phantom von Kehl" genannt wird. Er schlägt blitzschnell und äußerst gnadenlos zu. Eine Zeugenaussage führt Heck schließlich zu einem Täter, der sich zuvor noch als Beschützer Hilfe suchender Frauen aufgespielt hatte.



Kommissar Klaus Müller im westfälischen Hagen ermittelt nach dem Mord an einer 79-jährigen Rentnerin. Sie wurde 1999 in Altena in ihrer Wohnung umgebracht. Mordmotiv - Fehlanzeige. Erst Jahre später kommt die Polizei weiter. Durch die Klärung eines anderen Mordes richtet sich der Blick der Ermittler wieder auf dieses Verbrechen.