Ermittler! Ohne jede Moral

Eine Werkstatt ist der Tatort eines Mordes in Thüngersheim.

Quelle: ZDF/Staatsanwaltschaft Würzburg

So wie in einem Fall in der Nähe von Krefeld. Hier wird eine nackte männliche Leiche gefunden. Jahrelang können Ermittler Gerhard Hoppmann und sein Team diesen Fall nicht lösen, trotzdem bleiben sie mehr als 20 Jahre lang dran und haben am Ende Erfolg.



Der Tod einer alten Dame in Dortmund – vorerst bleibt das Verbrechen unentdeckt, erst drei Jahre später werden die Kommissare Nicole Zerfowski und Gregor Schmidt herausfinden, dass sie ermordet wurde.



Und: Ein älterer Mann aus Würzburg wird erschlagen in seiner Werkstatt gefunden. Hat es Ermittler Karl Erhard hier mit einem Verbrechen im Rotlichtmilieu zu tun?



Drei Fälle, allesamt große kriminalistische Herausforderungen, die für die Ermittler viele Überraschungen bereithalten.



Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und zeigen Tatortfotos und Polizeivideos. Und sie berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind.