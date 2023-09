Ermittler! Auf Beutezug

Die Tatwaffe: Eine Axt

So wie in einem Mordfall in Rastatt in Baden-Württemberg. Der Besitzer eines Hochhauses wird tot in seiner Wohnung gefunden. Im angrenzenden Arbeitszimmer befindet sich eine Pferdestatue – anscheinend die Tatwaffe. Marcus Winter und seine Kollegen werden den Täter bis über deutsche Grenzen verfolgen.



In der Uckermark wird ein Mann in seinem Bett mit einer Axt erschlagen. Mordermittler Peter Köhnen kann sich nicht erklären, warum der bescheidene Rentner sterben musste.



Und in Gera wird in diesem Mietshaus ein Brand gelegt. Daraufhin findet die Feuerwehr die Leiche eines Polizisten. Hans Thiers muss klären ob es sich um einen Unfall oder ein Tötungsdelikt handelt und wird die Täter mittels Cola und Camembert-Käse überführen.