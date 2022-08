Ermittler! Frauen in Gefahr

In Kufstein in Tirol wird eine junge Austauschstudentin aus Frankreich tot am Ufer des Inn gefunden. Ermittler Walter Pupp aus Innsbruck beordert Taucher einer Eliteeinheit zum Fluss und lässt am Ende sogar die Mautdaten von 43.000 Auto- und Lkw-Fahrern sichern.



In Freiburg dagegen muss Ermittler David Müller einen brutalen Täter finden, der eine 19 Jahre alte Medizinstudentin an der Dreisam ermordet hat. In dem Fall, der deutschlandweit große Aufmerksamkeit erregt, gelingt es Kriminaltechnikern auf spektakuläre Weise, die ungewöhnlich auffällige Frisur des Täters zu rekonstruieren. Kann der Mörder dadurch gefasst werden?