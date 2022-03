Ermittler! Gefährliche Begleiter

Tatort Hochhausflur: Hier wurde 2014 ein junger Mann erstochen.

Quelle: ZDF/LKA Berlin

So wie im Fall des 24-jährigen Ronny, der in einem Hausflur des Berliner "Excelsior-Hochhauses" mit 17 Messerstichen ermordet wurde. Für Kommissarin Peggy Sponholz spricht vieles für eine Beziehungstat. Was weiß die Freundin des Mordopfers?



In einem zweiten Fall hat es Kommissar Frank Hansen mit einem mysteriösen Vermisstenfall zu tun: Die 39-jährige Yvonne R. verschwindet im Oktober 2017 nach einem Besuch bei ihrem Ex-Freund. Ihre Spur verliert sich an einer Bushaltestelle unweit ihres Wohnortes. Von Yvonne R. fehlt jede Spur. Doch mehrere Monate nach dem Verschwinden legt jemand ihr Handy ausgerechnet an der Bushaltestelle ab, an der sie zuletzt gesehen wurde.