Ermittler! Letzte Begegnung

Straubenhardt-Pfinzweiler im idyllischen Nordschwarzwald. Die 15-jährige Manuela R. verlässt am 5. Juli 1995 ihr Elternhaus. Kurz vor dem Nachbarort wird sie zum letzten Mal gesehen. Elf Tage später findet eine Passantin ihre Hose an einer Landstraße. Drei Wochen nach dem Verschwinden dann die schreckliche Gewissheit: Die Leiche der 15-Jährigen wird in einem Wäldchen in der Nähe der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart entdeckt.