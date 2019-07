Ermittler! Schauplatz Berlin

Es ist eine ruhige Nacht, als plötzlich ein stiller Alarm bei der Berliner Polizei eingeht. Anscheinend befinden sich Einbrecher im Berliner Brücke-Museum. Als die Polizei eintrifft, sind die Täter bereits auf der Flucht. Ihre Beute: neun Kunstwerke im Wert von 3,6 Millionen Euro.



Ermittler Allonge und sein Team finden am Tatort mehrere Spuren, doch die führen nicht zu den Tätern. Einen Monat später entdeckt ein Passant die Bilderrahmen der gestohlenen Werke am Spreeufer in einer Tasche. Allonge befürchtet, die Täter könnten die Kunstwerke komplett zerstört haben. Kann er noch etwas retten, oder ist es schon zu spät?